Una bella notizia per Gori: l’attaccante della Fiorentina sta bene e torna ad allenarsi in gruppo

Giornata di allenamento per la Fiorentina al centro tecnico di Coverciano. Come riporta Radio Bruno Toscana, i viola hanno lavorato agli ordini di mister Vincenzo Italiano che, piccola curiosità, è arrivato a piedi e si è prestato tante foto e autografi con i tifosi.

La bella notizia riguarda Gabriele Gori, che è tornato ad allenarsi dopo i problemi cardiaci degli scorsi mesi. L’attaccante viola ha svolto degli accertamenti e, dopo il via libera dei medici, si è potuto unire al gruppo per lavorare sul campo. Gori partirà con la squadra per il ritiro e sarà a disposizione di Italiano, che lo valuterà durante le settimane a Moena.