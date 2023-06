Una carriera in ascesa per Hancko dopo l’addio alla Fiorentina: adesso lo vuole addirittura un ricco club di Premier League

Una carriera in ascesa quella di David Hancko dopo la sfortunata parentesi alla Fiorentina. Il difensore slovacco, che in maglia viola ha collezionato appena cinque presenze, negli anni successivi si è ritrovato fino a disputare un’ottima stagione come quella appena conclusa con il Feyenoord.

Prestazioni che non sono passate inosservate ad alcune squadre europee, tra cui anche il Newcastle. Secondo footmercato il club inglese, fresco degli 80 milioni sborsati per Tonali e deciso a diventare una delle principali potenze del calcio europeo, ha infatti avviato i contatti con l’entourage di Hancko e il Feyenoord. Attenzione anche alla pista italiana, con il Napoli che sta valutando l’ex Fiorentina come sostituto di Kim.