Una combattiva Fiorentina viene rimontata al ‘Franchi’ dal Napoli. Ai viola non bastano il gol di Martinez Quarta e un rigore parato da Dragowski

Fiorentina-Napoli 1-2 (28′ Martinez Quarta, 38′ Lozano, 48′ Rrahmani)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola (75′ Benassi), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (75′ Kokorin), Pulgar (64′ Torreira), Duncan (75′ Maleh; Callejon (57′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez.

90’+4 Finisce qui. Il Napoli vince contro la Fiorentina per 2-1. Viola in vantaggio nella ripresa con Martinez Quarta e poi raggiunti dal gol di Lozano in seguito al rigore parato da Dragowski su Insigne. Ad inizio ripresa Rrahmani sigla il gol del sorpasso e i viola non trovano la via del pareggio per tutto il resto della gara.

90’+3 Problema fisico per Dragowski che si fa male su un rilancio.

90’+2 Ci prova Vlahovic con il piattone sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo tiro finisce altissimo.

90’+1 Ammonito Demme per fallo su Gonzalez.

90′ Ci saranno 4 minuti di recupero.

89′ La Fiorentina cerca di far girare il pallone, ma è calata l’intensità in campo anche a causa della stanchezza dei giocatori viola.

86′ La Fiorentina continua ad attaccare con Gonzalez, ma manca l’intesa con Biraghi e l’azione svanisce in area.

83′ Cambia ancora Spalletti: escono Osimhen e Fabian Ruiz, tocca a Petagna e Mertens.

82′ Azione insistita di Vlahovic in area, alla fine la difesa del Napoli chiude lo spazio di azione del centravanti viola.

78′ La Fiorentina continua a provare gli assalti in zona offensiva, ma si trova a dover fare i conti con Koulibaly che non fa passare nessuno.

75′ Girandola di cambi per la Fiorentina: vanno in campo Benassi, Kokorin e Maleh, escono Odriozola, Duncan e Bonaventura.

72′ Azione personale di Politano che supera Biraghi, salta Martinez Quarta e tenta la conclusione che finisce fuori a fil di palo.

69′ Cambio nel Napoli: esce Insigne, va in campo Demme.

66′ Cartellino giallo per Mario Rui su Sottil che gli stava scappando.

64′ Altro cambio per i viola: tocca a Torreira, esce Pulgar.

62′ Che occasione per Osimhen che attacca sulla destra e mette nel mezzo per Elmas il quale non ci arriva per pochissimo.

60′ Ci prova subito Sottil con una cannonata dalla desta, para Ospina.

57′ Escono Zielinski e Lozano per il Napoli, tocca a Elmas e Politano.

57′ Primo cambio nella Fiorentina: esce Callejon, al suo posto c’è Sottil.

55′ Milenkovic a un passo dal gol! Arriva Milenovic in area ma Rrhamani la leva dalla porta in scivolata.

53′ Ammonito Anguissa per un fallo su Gonzalez.

52′ Cartellino giallo a Pulgar per un fallo su Lozano.

50′ Ancora pericoloso Osimhen in area, il suo tiro finisce fuori bersaglio.

48′ Gol del Napoli. Zielinski su calcio di punizione pesca Rrahmani in area che di testa spedisce il pallone in porta. Azzurri adesso in vantaggio.

45′ Inizia il secondo tempo!

45’+1 Il primo tempo finisce in parità con i gol di Martinez Quarta per la Fiorentina e quello di Lozano per il Napoli. Da evidenziare il rigore parato da Dragowski a Insigne ma che non è bastata per salvare il risultato.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Occasione per il Napoli con Osimhen che prova la rovesciata, pallone che finisce fuori.

41′ Fiorentina che prova a tornare in attacco, ma la difesa del Napoli resta vigile.

38′ Gol del Napoli. Dal dischetto va Insigne, Dragowski para, poi sul tentativo di Insigne di ribadire di testa Dragowski respinge di nuovo ma il pallone finisce sui piedi di Lozano che spedisce il pallone in rete per il pareggio dei viola.

35′ Calcio di rigore per il Napoli. Fallo di Martinez Quarta su Osimhen lanciato a rete e cartellino giallo per il difensore viola. C’è un controllo del VAR in corso.

33′ Prova a reagire il Napoli: iniziativa personale di Lozano sulla destra e conclusione potente, interviene Dragowski in parata.

31′ Il primo ammonito della gara è Bonaventura per una gomitata involontaria a Mario Rui.

28′ GOOOOOL!!!!! Martinez Quarta! Calcio d’angolo battuto dalla sinistra, Vlahovic rimette il pallone nel mezzo con il centrale viola che con una girata spedisce il pallone in porta.

26′ Ci prova di testa Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone che va alto sopra la traversa.

25′ Azione offensiva avviata di Vlahovic con Bonaventura che riceve il pallone ma è braccato da Kouliably, poi ci prova Callejon ma il suo tentativo finisce contro il muro difensivo degli ospiti.

23′ Squadre che stanno cercando di imporre il loro gioco, ma per adesso nessuna prevale sull’altra.

20′ Anguissa va a colpire di testa in area su un calcio d’angolo battuto da Insigne, pallone che finisce alto.

17′ Occasione per la Fiorentina! Va al tiro diretto in porta Pulgar dal linite dell’area su suggerimento di Duncan, para prontamente Ospina.

15′ Grande intervento difensivo di Martinez Quarta su Insigne che si era lanciato a tutta velocità verso l’area viola.

13′ Fiorentina che ora sta impostando costantemente in fase d’attacco, con Bonaventura che si trova a smistate spesso palloni al limite dell’area.

10′ Cross tagliato di Insigne dopo una finta su Odriozola, esce Dragowski prima che il pallone possa arrivare alla disponibilità di Rrahmani in area.

7′ Fiorentina che prova a controllare il gioco, il Napoli resta pronto a strappare il pallone sui portatori di palla.

4′ Cross non calibrato di Callejon che finisce sul fondo, c’era tempo per costruire meglio l’azione.

3′ Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che cerca di manovrare a centrocampo e il Napoli che preferisce invece il lancio lungo.

1′ Inizia la gara!

La Fiorentina è pronta a ricevere al ‘Franchi’ la prima in classifica, ovvero il Napoli allenato da Luciano Spalletti. I viola arrivano dalla vittoria ottenuta in trasferta contro l’Udinese una settimana fa per 1-0, mentre i partenopei tornano in campo dopo aver battuto il Cagliari in campionato e incassato una sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca dopo essere rimasti in dieci per buona parte della gara.

I viola allenati da Italiano si trovano a dover dimostrare ancora di potersela giocare con chiunque cercando anche di strappare un risultato utile, d’altro canto gli azzurri vogliono legittimare la testa della classifica e continuare la striscia consecutiva di vittorie in campionato.

L’appuntamento è per oggi alle ore 18:00, dirige la gara il sig. Sozza della sezione di Seregno. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.

