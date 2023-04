Una coppa per incassare oro…e poter investire i soldi sul mercato

C’è una parte fredda, ma indispensabile che accompagna il percorso della Fiorentina in Conference League.

L’aver raggiunto i quarti di finali ha fatto incassare alla società 9,3 milioni di euro, solamente di premi Uefa. E vincere questo trofeo, raggiungere l’obiettivo massimo, ne regalerebbe 20 di milioni.

E alla gioia per la vittoria, si sottolinea su Il Tirreno, si unirebbe la speranza per il mercato perché questi sarebbero soldi importanti che potrebbero essere investiti per rinforzare la squadra.