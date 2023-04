Una coppia insidiosa per contrastare la leadership di Jovic e Cabral: ma a Basilea non c’è la staffetta offensiva

Sarà una sfida tra reparti d’attacco quella tra Fiorentina e Basilea in semifinale di Conference: se Italiano vanta i due capocannonieri (alla pari con il belga Cuypers) Jovic e Cabral, entrambi a quota 6 reti, gli svizzeri hanno la seconda miglior coppia, formata da Zeki Amdouni e Andi Zeqiri. Entrambi balcanici d’origine ma cresciuti in terra elvetica: i due sono a quota 5 e tallonano dunque gli attaccanti viola. Di diverso c’è che il tecnico Vogel li schiera spesso in coppia mentre a Firenze il doppio attaccante non è di casa e tra il serbo e il brasiliano c’è sempre stata alternanza.