Una coppia potenzialmente perfetta e da non dividere

A distanza di tempo dall’annuncio ufficiale del suo arrivo, Nicolas Gonzalez resta l’unico (e grande) acquisto della Fiorentina in questa campagna acquisti estiva.

L’argentino è stato pagato una bella cifra (23 milioni di euro più quattro di bonus) ed ha tutte le caratteristiche, specialmente quelle tecniche, per potersi imporre nel nostro campionato.

Non solo, Gonzalez e Vlahovic sono una coppia offensiva molto ben assortita sulla carta, con il primo che può far un lavoro importante per il secondo. Pur essendo consapevoli delle difficoltà con le quali il Cosenza si è presentato a Firenze, il primo gol nella partita di Coppa Italia di venerdì scorso è nato da un’iniziativa dell’argentino (recupero palla su un avversario e assist perfetto) rifinito in gol dal secondo. Ma tante volte in quella stessa gara i due si sono cercati e hanno messo assieme la bellezza di tre delle quattro reti segnate dalla squadra più due pali colpiti (uno a testa).

Una coppia potenzialmente perfetta dunque e da non dividere assolutamente. Se la Fiorentina saprà resistere agli assalti per Vlahovic, ripetiamo, potremmo vederne delle belle, almeno lì davanti.