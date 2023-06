Una decisione che tiene in sospeso Fiorentina e Juventus

La Fiorentina da una parte e la Juventus dall’altra. In mezzo a queste due società c’è la Uefa che tiene tutti in sospeso. Il principale organo calcistico europeo sta ancora svolgendo le indagini sul club bianconero e le presunte violazioni del Fair Play finanziario e dovrà pronunciarsi su questa faccenda. E per la Juve potrebbe arrivare anche la squalifica dalle competizioni europee per un anno che garantirebbe ai viola l’accesso e la partecipazione alla Conference League.

Il club di Commisso freme per sapere se potrà contare su un palcoscenico internazionale che serve per attrarre un certo tipo di giocatori e che garantisce anche un discreto gruzzoletto per le casse sociali (venti i milioni entrati dalla competizione). Da queste parti i dirigenti speravano in una decisione entro questo mese, ma i tempi si stanno dilatando; si andrà almeno fino a metà di luglio, comunque non più tardi del 31 quando dovrebbe arrivare la risposta del Tas qualora i bianconeri facessero ricorso.

Il 7 agosto prossimo è previsto il sorteggio per i play off e quel giorno lì non dovranno esserci dubbi e asterischi.