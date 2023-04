Una delle concorrenti della Fiorentina in Conference League perde il suo attaccante fino al termine della stagione

Ulteriore tegola in casa West Ham, una delle squadre che come la Fiorentina è ancora in corsa in Conference League. L’attaccante italiano Gianluca Scamacca dovrà infatti sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi al ginocchio, il che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione.

Il giocatore aveva tentato una terapia conservativa, ma di fatto non aveva più visto il campo e gli ultimi minuti giocati sono stati quelli contro Malta con la maglia della Nazionale. Una risorsa in meno dunque per il West Ham, che in questo finale di stagione dovrà provare a raggiungere la salvezza in Premier League e la finale di Conference. Gli Hammers, che nell’andata dei quarti hanno pareggiato 1-1 sul campo del Gent, si trovano dalla parte opposta del tabellone rispetto alla Fiorentina.