Una delle vittorie più memorabili contro la Juventus e una delle coreografie più belle. Mareggini e Fuser: ” Un ricordo indelebile, i tifosi hanno fatto qualcosa di eccezionale”

Quest’anno ricorre il 30° anniversario di una delle partite più emozionati giocate dalla Fiorentina contro la Juventus, ovvero quella vinta contro i bianconeri per 1-0 il 6 aprile 1991. Una giornata memorabile per tutto l’ambiente viola, con il ritorno a Firenze di Roberto Baggio da ex che raccolse la sciarpa viola e si rifiutò di calciare il rigore concesso alla sua squadra e la Curva Fiesole che mise in scena una delle più belle coreografie della sua storia, quella che rappresentava tutti i principali monumenti di Firenze. I protagonisti di quella gara furono il portiere Gianmatteo Mareggini che parò il tiro dal dischetto di De Agostini e il centrocampista Diego Fuser con il suo gol vittoria su punizione. I due ex viola hanno raccontato le emozioni di quell’indimenticabile partita a Tutto-Viola, uscito in occasione della gara tra Fiorentina e Juventus in programma oggi. Di seguito un estratto delle loro parole:

Gianmatteo Mareggini, un ricordo di quella parata?

“Tutto il contesto è un ricordo indelebile, il primo che mi viene in mente è la coreografia dei tifosi viola e tutto lo stadio al momento del rigore parato. Quello è il dettaglio che mi è rimasto più impresso e che è rimasto impresso a tutti. Per il rigore avevo studiato un po’ il modo in cui tiravano. Se non l’avesse calciato Baggio sapevo che l’avrebbe fatto De Agostini. Al momento del tiro mi sono sentito un po’ più forte psicologicamente perché guardavo il suo sguardo. Lui non mi guardava dritto negli occhi, ma guardava dove mettere la palla. Io mi sentivo come le lui non mi volesse vedere, e io mi sono sentito più forte”.

Diego Fuser, che emozioni ha provato in quella partita? Che ricordo ha della coreografia dei tifosi?

“Forse è stata la più bella di sempre. Ho addirittura un quadro a casa di quella coreografia, ci sono state tantissime emozioni quel giorno, i tifosi hanno fatto qualcosa di assolutamente eccezionale. Mi ricordo che mi ero allenato il sabato affinché capitasse un’occasione del genere. Una punizione dal limite era un po’ quello che sognavo, si avverato un po’ tutto quello che desideravo, poi palo-gol è stato ancora più bello, una grandissima gioia”.