Una designazione molto discutibile per Fiorentina-Napoli. Almeno siamo davanti ad un arbitro molto casalingo

Una designazione molto discutibile. E’ quella fatta per la delicata partita tra Fiorentina e Napoli, in programma domenica prossima al Franchi con inizio alle 18. Discutibile perché Simone Sozza della sezione di Seregno, ha solo dieci partite in A all’attivo.

Alla luce di questo fatto sono zero i precedenti sia coi viola che col Napoli.

Almeno possiamo dire che è un arbitro molto casalingo, perché in queste dieci partite, nove si sono chiuse con la vittorie della squadra di casa e una sola con la vittoria di quella in trasferta.

Quest’anno ha arbitrato due partite ed era fino ad oggi ‘legato’ alle romane: Empoli Lazio 1-3 e Roma-Sassuolo 2-1.