Una doppia sfida contro la Cremonese che non vale solo la finale a Roma: ecco quanto potrebbe guadagnare la Fiorentina dalla Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport si concentra sui profitti che la Coppa Italia potrebbe portare nelle casse delle squadre rimaste in gioco alle semifinali, tra cui anche la Fiorentina, che domani sera si giocherà la prima parte di accesso alla finale contro la Cremonese. In palio non c’è solo la finale di Roma, ma anche la partecipazione alla nuova Supercoppa, in programma nel gennaio 2024 in Arabia Saudita.

Il montepremi totale sarà di 23 milioni di euro (una piccola percentuale andrà alla Lega) e verrà diviso tra le squadre in base al piazzamento finale, con la vincente della Supercoppa che si porterà a casa 7 milioni. La finale di Coppa Italia porterà 2 milioni alla perdente e 4,5 a chi vince la competizione.