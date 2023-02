Una doppietta di Longo trascina la Fiorentina Femminile al riposo sul campo della Samp

Terz’ultima gara della stagione regolare per la Fiorentina Femminile, impegnata oggi sul campo della Sampdoria: la squadra viola è andati a riposo avanti di due reti, grazie alla doppietta di Miriam Longo. Prima al 29′ un gran gol, costruito da un cross di Jackmon, il tacco di Kajan e tocco sotto misura dell’attaccante. Al 32′ invece azione combattuta in area e dopo una serie di rimpalli, Longo la mette ancora alle spalle del portiere. A inizio ripresa la rete della Samp che trova la rete dell’1-2 con Pettenuzzo, squadra viola che ora deve lottare per portare a casa i tre punti.