Una fascia destra a “ruoli invertiti”. Contro il Napoli va in scena l’ennesima occasione di rilancio per Callejon

La catena di destra tutta spagnola della Fiorentina vista la scorsa settimana contro l’Udinese ha mostrato i suoi interpreti giocare in modo del tutto alternato. Se da una parte Alvaro Odriozola è stato per più di un tempo la vera spina nel fianco della difesa dell’Udinese con le sue sfiammate non si può dire lo stesso di Josè Maria Callejon, che non ha rischiato mai un affondo sulla sua corsia e anzi, ha ripiegato spesso in difesa passando la palla indietro.

Compiti diversi per i due giocatori, che probabilmente per una volta si sono scambiati i ruoli, ma che comunque fanno riflettere. L’ex Napoli ha sempre svolto in modo ottimale quel ruolo d’attacco, tagliando l’area per andare verso la porta e mettendo palloni interessanti nel mezzo, ma ancora non sembra essere tornato a carburare. Odriozola dal canto suo ha l’attitudine ad alzare il baricentro e salire in zona offensiva creando pericoli alle difese avversarie rischiando però talvolta di lasciare scoperta la retroguardia.

Quindi se, a sinistra con il ritorno di Gonzalez e il recupero di Biraghi la Fiorentina può ritenersi ben coperta e più preparata, bisogna che a destra vi sia la stessa quadratura senza sbilanciarsi più del dovuto.

La forza del Napoli come risaputo risiede anche nella varietà di esterni di qualità in rosa che possono inventarsi giocate decisive da un momento all’altro. Giocare contro gli azzurri in casa però significa tanto per Callejon, che da ex di turno se schierato dal primo minuto è chiamato a dare risposte convincenti e dimostrare che anche l’asse di destra dello scacchiere tattico viola può funzionare in modo efficace.