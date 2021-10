Una fatica in meno per Gonzalez?

Stasera, o stanotte, almeno in Italia, torna in campo l’Argentina per le qualificazioni ai Mondiali. L’avversario di turno per la nazionale albiceleste si chiama Perù.

Un avversario che però il CT Scaloni dovrebbe affrontare senza l’attaccante della Fiorentina, Gonzalez, tra i titolari. Questo è quello che emerge dal Sud America dove molti media locali sono convinti che Di Maria prenderà il posto del viola in campo.

Magari per lo stesso Gonzalez potrebbe esserci la possibilità di entrare a partita in corso, che sarebbe comunque una buona notizia per la Fiorentina, perché risparmierebbe energie in vista della prossima trasferta col Venezia.