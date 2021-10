Una ferita aperta

La ferita è ancora aperta. E fa male. Rocco Commisso durante il “Business of sport US Summit” organizzato dal Financial Times ha toccato molti temi relativi al calcio italiano e alla sua Fiorentina. Tra questi uno che gli sta particolarmente a cuore e cioè il futuro del suo pupillo Dusan Vlahovic.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che chi rappresenta il giocatore abbia già un accordo di massima con un club che punta a portare il fuoriclasse serbo a casa alla scadenza naturale del contratto (giugno 2023) o nelle peggiore delle ipotesi nella campagna acquisti estiva a dodici mesi dalla scadenza. A patto che la Fiorentina accetti di venderlo alla metà della sua attuale valutazione.