Una Fiorentina lenta e sbadata va a sbattere contro la Salernitana e interrompe la lunga serie di risultati utili consecutivi in campionato

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Salernitana-Fiorentina 2-1 (9′ Djuric, 64′ Saponara, 78′ Bonazzoli)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (58′ Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi (67′ Biraghi); Duncan, Amrabat, Maleh (67′ Callejon); Gonzalez, Cabral (58′ Piatek), Ikoné (46′ Saponara).

90’+4 Finisce la gara. La Salernitana vince contro una Fiorentina a tratti irriconoscibile per ritmo e gioco e che interrompe la serie di 6 risultati utili consecutivi in Serie A. A segno in ordine al 9′ Djuric per i padroni di casa, Saponara al 64′ per il momentaneo pareggio e Bonazzoli al 78′ per il gol vittoria della Salernitana.

90’+2 Occasione per la Fiorentina per il pareggio! Va al tiro sul secondo palo Odriozola, ma né Piatek né Saponara si fanno trovare pronti per depositare il pallone in porta.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87 Calcio di punizione affidato a Callejon, ma il suo cross è totalmente fuori giri.

86′ Prova Piatek a fare alzare il baricentro della squadra, ma il gioco ora è fermo per le cure mediche a Ranieri necessarie dopo aver contrastato l’attaccante viola

83′ Fiorentina che cerca di costruire qualcosa in attacco, ma la Salernitana ora si è arroccata in difesa.

80′ Fallo di Milenkovic su Ribery, cartellino giallo per il difensore viola.

78′ Gol della Salernitana. Milenkovic regala il pallone agli avversari, Ruggeri va al cross quasi dal fondo, pallone che finisce addosso a Igor, il quale non lo rinvia e Bonazzoli lo spedisce in porta per il 2-1 della Salernitana.

75′ Doppio cambio per la Salernitana: fuori Djuric e Coulibaly, ci sono Bonazzoli e Kastanos.

72′ Annullato gol a Zortea per la Salernitana dopo essere stato lanciato in contropiede e aver superato Terracciano,

71′ Fiorentina che ora sembra più organizzata in campo, la Salernitana adesso sta concedendo di più.

67′ Altro doppio cambio per la Fiorentina: escono Maleh e Biraghi, vanno in campo Callejon e Terzic.

64′ GOOOOOL!!!! SAPONARA!!!!! Cross di Odriozola dopo aver saltato l’avversario, pallone che arriva a Saponara che controlla e fulmina Sepe con un rasoterra. 1-1 e ancora tanti minuti da giocare!

61′ Occasione per la Fiorentina con la sfrecciata di Odriozola che appena entrato va a servire Gonzalez all’altezza del dischetto, ma l’attaccante viola colpisce male il pallone di controbalzo.

60′ Piatek in area cerca Saponara, che prova un tiro-cross controllato da Sepe.

58′ Doppio cambio per Italiano: escono Venuti e Cabral, vanno in campo Odriozola e Piatek.

55′ Traversone di Venuti dalla destra indirizzato sull’altro lato, pallone che risulta lungo per gli altri compagni di squadra.

52′ Possesso palla quasi soporifero della Fiorentina, che è lenta sia nella costruzione che nel passaggio.

49′ Dopo tre minuti di gioco la Fiorentina sembra ancora poco reattiva, la Salernitana invece lotta su ogni pallone.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Ikone, va in campo Saponara. Cambio anche per la Salernitana, con Ribery che va a rilevare Verdi.

45’+4 Finisce il primo tempo. La Salernitana sta vincendo per 1-0 contro una Fiorentina lenta e sbadata. L’autore del gol per i padroni di casa è Djuric, che ha portato in vantaggio i suoi al 9′ con un colpo di testa.

45’+3 Azione d’attacco prolungata della Fiorentina, con anche Igor che arriva per alimentare la manovra, ma poi Marzocchi va in chiusura su Biraghi prima che quest’ultimo possa crossare.

45′ Saranno quattro i minuti di recupero.

42′ Cross di Gonzalez per il colpo di testa in area di Cabral parato da Sepe. Nell’occasione del colpo di testa l’attaccante viola si è scontrato con Ranieri, e per questo motivo da ora deve indossare una fasciatura sul capo.

40′ La Fiorentina non trova varchi nella difesa della Salernitana, che è ben schierata a differenza di quella viola che sulle ripartenze non si ricompone quasi mai in tempo.

37′ Calcio d’angolo per la Fiorentina, va di testa Cabral ma la traiettoria è centrale e il pallone finisce tra le braccia di Sepe.

35′ Altra occasione per la Salernitana con Zortea, al quale la Fiorentina lascia tutto il tempo per calciare da fuori, pallone che esce di poco fuori dalla porta difesa da Terracciano. La Fiorentina è impalbabile in campo.

33′ Ci prova Coulibaly da fuori dopo un’azione insistita della Salernitana: il suo tiro diretto sul secondo palo, che sembrava destinato a finire fuori, viene intercettato dalla parata di Terracciano.

30′ Fase confusa della gara, con tanti palloni persi dalla Fiorentina anche in attacco.

27′ Ritmi che ora si sono abbassati rispetto all’inizio, ma la Fiorentina ancora non ha trovato il modo di sbrogliare la matassa del gioco.

24′ Grande sgroppata sulla corsia esterna di Duncan, ma la difesa dei padroni di casa lo fermano prima che possa servire i compagni in area.

21′ Fallo di Gyomber su Gonzalez, cartellino giallo per il difensore della Salernitana.

19′ Salernitana che si fa vedere ancora in attacco, con Ederson che cerca il tiro ma Terracciano para comodamente.

16′ Altro calcio d’angolo e altro colpo di testa di Djuric che finisce fuori di poco. La Fiorentina deve stringere le marcature.

14′ Occasione per la Fiorentina con il cross di Biraghi a tagliare l’area, non ci arriva per pochissimo Gonzalez di testa.

11′ Ci prova di testa Cabral su cross su punizione di Biraghi, pallone alto.

9′ Gol della Salernitana. Djuric su calcio d’angolo si smarca da Igor e realizza l’1-0 di testa.

8′ Zortea salta Venuti sulla destra e serve il cross basso nel mezzo, Milenkovic allontana il pallone dalla disponibilità di Verdi e Djuric che si erano fatti trovare al centro area.

7′ Altro spunto di Verdi che lancia Ederson, Igor lo anticipa ed effettua il retropassaggio per Terracciano. Viola che ancora non si sono visti in attacco.

4′ Altra occasione per la Salernitana, con Verdi che fa tutto da solo per poi andare a calciare e scalfire quasi la traversa!

2′ Salernitana subito pericolosa, con Zortea che imbuca per Verdi che evita la marcatura di Igor e prova il tiro non trovando però lo specchio della porta.

1′ Inizia la gara allo stadio ‘Arechi’, dopo che gli addetti ai lavori hanno dovuto il pulire il campo dai tanti coriandoli lanciati dai tifosi di casa. Forza viola!

Reagire e ripartire dopo la delusione Coppa Italia, se pur mitigata dalla consapevolezza di quanto fosse difficile l’impresa, per inseguire il grande sogno dell’Europa. La Fiorentina è di scena nuovamente in un lunch match, stavolta a Salerno, per trovare altri punti e sfruttare magari il passo falso della Roma. Appuntamento alle 12,30, agli ordini del sig. Massa di Imperia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.