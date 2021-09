Una Fiorentina…nel PANICO

Tre partite, tre sconfitte; sei gol subiti e solo uno realizzato; zero punti in classifica. I numeri, mai come questa volta, parlano davvero chiaro: la Fiorentina femminile fatica e non poco.

I tre KO delle gigliate con Sassuolo, Juventus e Napoli hanno fatto vedere, al di là del risultato, che c’è mancanza di un’idea di gioco. Il nuovo ciclo, inaugurato con la separazione dal tecnico, Antonio Cincotta, per passare a Patrizia Panico, non si è aperto di certo nel migliore dei modi.

Anche l’addio nel corso degli ultimi anni di molti perni di questi squadra sembra sia stato difficile da riassorbire per il gruppo.