Una formazione secondo…l’Italiano pensiero

Squadra che perde non si cambia e dentro non c’è ovviamente alcun accenno d’ironia fuori luogo, ma solo un bel concentrato di Italiano-pensiero tra arrivi appena… arrivati, mercato ancora aperto e sosta da sfruttare. Soprattutto, dentro c’è la convinzione che la Fiorentina dell’Olimpico abbia fatto quello che aveva chiesto l’allenatore viola, a livello di squadra (con errori ovviamente da correggere) e di singoli (che stanno migliorando sotto il profilo atletico).

Le certezze derivano dalla rifinitura che Italiano, come già dimostrato sette giorni fa, usa per cambiare e incastrare, spostare e rimontare, alternare e sistemare. In questo caso, il risultato è lo stesso, cioè sarà la stessa formazione di partenza tranne ovviamente Dragowski che è squalificato e al cui posto giocherà Terracciano. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.