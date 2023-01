Una freccia in più nell’arco offensivo (arrugginito) della Fiorentina

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Josip Brekalo è prossimo a diventare un giocatore della Fiorentina, Già nella giornata di oggi, scrive la rosea, potrebbero arrivare le firme del croato, che già alcune settimane fa era stato vicino ai viola dal Wolsburg.

Un possibile innesto importante per il reparto offensivo di Italiano, che sta faticando e non poco in zona gol. L’ex Torino, che conosce bene la Serie A proprio dopo l’avventura in granata, potrebbe sganciare più volte Kouame come punta centrale di quanto fatto fino ad ora, anche in attesa del ritorno di Cabral dall’infortunio, nonostante il tempo del rientro del brasiliano sia praticamente arrivato.