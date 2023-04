Una gara gestita male dall’arbitro: danneggiato chi ha provato a fare la partita e non chi ha picchiato come un fabbro

La partita tra Fiorentina e Spezia è stata diretta da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

Una gara gestita male dal fischietto abruzzese che ha ammonito diversi giocatori dello Spezia (ben sette), ma ha anche permesso loro di poter picchiare come fabbri dall’inizio fino alla fine della partita.

Per larga parte del secondo tempo praticamente non si è giocato a calcio e questo ha danneggiato e non poco chi, sia pur con qualche limite in questa circostanza, ha provato a fare la partita.

Annullato giustamente un gol ai liguri per un chiaro fuorigioco di Gyasi su tocco di Maldini nel corso del primo tempo.