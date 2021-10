Una giornata a Sottil: Italiano senza di lui con il Cagliari. Ecco gli altri squalificati

Il Giudice Sportivo ha pubblicato il bollettino relativo ai giocatori squalificati per la prossima giornata. Tra di loro c’è anche Riccardo Sottil, espulso nel secondo tempo di Venezia-Fiorentina: per il classe ’99 della Viola una giornata di squalifica per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Sottil salterà quindi la gara contro il Cagliari e tornerà a disposizione di Italiano per la partita di mercoledì 27 contro la Lazio. Una giornata anche per Roberto Pereyra (Udinese), Morten Thorsby (Sampdoria) e Luiz Felipe, espulso al termine di Inter-Lazio per “essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre”.