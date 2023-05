Domani alle ore 18 ci sarà Fiorentina-Roma. Sulla carta una bella partita che rischia però di tramutarsi da gara di Serie A ad una grande amichevole di fine stagione.

Entrambe le squadre puntano a vincere le rispettive coppe europee. La formazione giallorossa che sarà in campo mercoledì prossimo per la finale di Europa League, metterà in campo in larghissima parte seconde e terze linee, mentre i titolarissimi dovrebbero essere preservato per il match infrasettimanale.

Anche la Fiorentina farà un ampio turnover rispetto a quanto visto mercoledì scorso in Coppa Italia, anche se un punto della situazione più dettagliato potrà essere fatto solo nelle prossime ore.