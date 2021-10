Una grande serata per Gonzalez…e un brutto incubo per Torreira

Una grande serata per l’Argentina, con l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez titolare nella partita che ha visto stravincere (3-0) la nazionale albiceleste contro l’Uruguay di Lucas Torreira.

Il calciatore viola è rimasto in campo fino al 75′, quando Julian Alvarez ha preso il suo posto.

Viceversa il centrocampista gigliato Torreira è entrato in campo a partita in corso, al 63′, dando il cambio a Nandez.

Nessuno dei due si è segnalato per giocate particolari o per occasioni da rete create. Comunque il successo argentino è stato netto ed è stato propiziato dalle reti di Messi (aiutato anche da un liscio di Martinez che ha messo fuori causa il portiere avversario), De Paul (assist di Lautaro) e dello stesso Martinez che in pratica è entrato in tutte le segnature della propria squadra.