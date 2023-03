Una lotta all’ultimo sangue per la zona playoff e una settimana di Coppa Italia… non solo per la prima squadra. Il punto sulla Fiorentina Primavera in attesa del rush finale

Dopo la vittoria della Fiorentina in Supercoppa Primavera contro l’Inter, Alberto Aquilani era stato chiaro: “La stagione non finisce qui, abbiamo ancora due fronti aperti. Vogliamo vincere, sennò qui che ci stiamo a fare?”. E il tecnico non aveva tutti i torti. Perché aprile è effettivamente un mese di fuoco per la Fiorentina, ma è colmo di sfide decisive anche per quanto riguarda la Primavera viola.

Il Campionato Primavera della stagione corrente è molto particolare. Tante le underdog che stanno illuminando la vetta della classifica, in primis il Lecce, ma anche un autentico mezzo miracolo come il Frosinone. In questo particolare contesto, a dieci turni dal termine, la Fiorentina rimane saldamente aggrappata alla zona playoff nonostante l’ultimo ko proprio contro i ciociari. La Viola continua a scambiarsi le posizioni con le vicine, ma adesso è quarta con quattro vittorie e tredici punti raccolti negli ultimi sei incontri. Ogni tanto, in mezzo a quello che rimane un ottimo cammino, arriva un’inaspettata sconfitta a interrompere la continuità; questo è uno dei pochi talloni d’Achille dei ragazzi di Aquilani.

Tuttavia, come già detto, il Campionato (per quanto prestigioso) non è l’unico fronte che impegna la Fiorentina Primavera; in casa gigliata sarà una settimana all’insegna della Coppa Italia. Il 6 aprile, giorno dopo Cremonese-Fiorentina, capitan Toci e compagni saranno impegnati nella semifinale contro il Genoa; contrariamente a quanto si verifica per la prima squadra, la partita è secca e si giocherà al Torrini. Insomma, se è proprio vero che la Viola non ha esaurito la sua voglia di vincere, Aquilani e i suoi ragazzi hanno in mano un’altra grandissima occasione per stupire ancora.