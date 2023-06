Una mancata sosta natalizia in Serie A che vedrà un inizio di 2024 di fuoco per la Fiorentina

C’è una novità per quanto riguarda il prossimo calendario della Serie A: niente ferie natalizie, si giocherà non stop senza fermarsi. Il campionato italiano dunque vedrà giocarsi una giornata il 23 dicembre e una il 30 dicembre, oltre a quella del 6 gennaio.

Niente stop, dunque. Ma ci sarà da fare i conti con la Final Four di Supercoppa Italiana, le cui date non sono state ancora ufficializzate ma che troveranno collocazione nella prima parte del 2024. Anche la Fiorentina prenderà parte alla “nuova” competizione che si giocherà a Riad in Arabia Saudita, insieme a Inter, Lazio e Napoli.

Queste quattro squadre, dunque, al netto anche degli impegni europei, vedranno un inizio di anno decisamente intenso, anche in vista di una trasferta non proprio comoda in Arabia.