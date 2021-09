Una “mannaia” divisa a metà: Il rinnovo di Vlahovic e le complicazioni per entrambe le parti

Completamente concentrato sulla stagione viola, ma con una mannaia chiamata rinnovo, divisa a metà. Perché l’eventuale autografo di Dusan Vlahovic sul contratto che lo legherebbe alla Fiorentina oltre l’estate 2023, non può essere solamente una questione di cuore.

Due le complicazioni, appunto, divise a metà. Se il centravanti serbo entro Natale, non dovesse apporre la propria firma sul rinnovo del contratto, la Fiorentina andrebbe incontro al grande rischio svalutazione. Con un solo anno di contratto, da giugno 2022 il prezzo del cartellino di Vlahovic, subirebbe una sforbiciata pesante. Che porterebbe quasi a dimezzare il valore del giovane patrimonio viola.

Allo stesso tempo, se lo stesso Vlahovic definisse intrinsecamente nella propria coscienza, l’avventura in riva all’Arno conclusa, non tarderebbero ad arrivare i malumori della piazza. Con tanto di mal di pancia del calciatore. Una storia già vista e rivista dalle parti del Franchi, leggesi per ultimo alle voci Chiesa e Bernardeschi.

Al momento, l’attaccante sembra pensarla diversamente dai due colleghi, con tanto di messaggi d’amore verso i colori viola. Ma quando c’è di mezzo l’ambizione e la carriera più che i soldi, si sa, il cuore può passare in secondo piano. E’ umano che sia così. Nella speranza, che se divorzio un giorno sarà, non si passi, da quella dolorosa separazione in casa di sempre…