Una novità importante per i biglietti di Fiorentina-Basilea: ecco tutte le info

Sono da poco disponibili i biglietti per Fiorentina-Basilea, gara in programma per giovedì 11 maggio alle 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita, valevole per l’andata della semifinale di Conference League, vedrà un’importante novità che riguarda direttamente tutti i tifosi viola.

A differenza, infatti, delle precedenti sfide europee stagionali, per il match con gli svizzeri sarà aperta anche la Curva Ferrovia. Una possibilità ulteriore, dunque, di riempire lo stadio per spingere i Viola alla conquista della finalissima di Praga.

I tagliandi sono in vendita da OGGI e prevedono varie modalità d’acquisto, fra cui: Intero Prelazione Pack (quello da 2 gare contro Lech Poznan e Cremonese); Intero Inviola Time; Intero Vendita Libera; Intero Matchday; Ridotto Under 14. Per info e prezzi si vede il sito ufficiale della società viola.