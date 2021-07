Una nuova stagione al sapore di ultimatum anche per Amrabat: ora o mai più, per tornare quello di Verona

Quantomeno il peso di essere l’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina gli è stato tolto da Nico Gonzalez. Ma quello che riguarda Sofyan Amrabat, in realtà, non è affatto un discorso di cifre. Le aspettative che i tifosi si erano costruiti su di lui non erano dovute all’investimento fatto dalla Fiorentina, quanto semmai al rendimento del giocatore prima di sbarcare a Firenze.

Tutti abbiamo negli occhi quella stagione condotta a livelli altissimi con la maglia del Verona, in cui Amrabat è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato. Per questo motivo è stato difficile accettare che il marocchino, a Firenze, non abbia mostrato neanche un terzo di quello a cui ci aveva abituato.

Gli alibi, volendo, si potrebbero anche trovare. In primis il fatto che, quando sei abituato a muoverti secondo meccanismi ben precisi come quelli di Juric, è difficile uscirne. Ma soprattutto per lunghi tratti nella Fiorentina Amrabat è stato schierato in una posizione non sua, schermo davanti alla difesa che ne tarpava le ali della fantasia.

Alibi che, però, non avranno più ragione di esistere a partire dalla prossima stagione. Amrabat ha avuto un anno per ambientarsi e molto probabilmente (è anche una speranza) non gli verrà più chiesto di svolgere mansioni che non fanno parte del suo repertorio. Di conseguenza, per la cifra che è costato ma soprattutto perché la Fiorentina ne ha un estremo bisogno, Amrabat dovrà tornare quello di Verona. E anche per lui la nuova stagione ha un po’ il sapore di ultimatum.