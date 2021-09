Una nuova strada viola lontana dalla mediocrità degli ultimi anni: serviranno conferme, ma l’inizio fa ben sperare

Una nuova strada intrapresa quella dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, lontana da un recente passato grigio e senza molte emozioni. Una decisa rottura con gli ultimi anni caratterizzata da grinta, velocità e bel gioco. Non bisogna fermarsi qui, serviranno altre conferme. Ma sei punti in tre gare sono un bell’inizio per una Fiorentina che si può dire essere nata solo qualche mese fa. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.