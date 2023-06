Una pedina come garanzia: Caccia al centravanti, la ricerca più ardua

La malattia cronica della Fiorentina, fra fasi acute ed altre più blande, è sempre stata una durante la stagione: il non riuscire a tradurre in gol l’enorme numero di occasioni passate fra i piedi degli attaccanti. Un difetto – scrive Calciomercato.com – che è costato carissimo alla Fiorentina anche e soprattutto nelle due finali disputate in stagione, e che purtroppo hanno fatto terminare l’annata a mani vuote. Cabral e Jovic hanno dimostrato di essere utili per motivi differenti, il tratto comune è che però nessuno di loro è un bomber da 15-20 gol a campionato.

La Fiorentina un centravanti coi numeri lo aveva, è scappato a metà stagione con 17 gol all’attivo. E in quel periodo la Fiorentina era in lotta per le posizioni più succulente del campionato: quelle che portano in Champions. Non è facile, ma il club ha ora il dovere di regalare alla piazza un bomber di razza. Italiano è la garanzia.