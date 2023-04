Una poltrona per due… coppe: l’iniziativa della Fiorentina in vista delle gare casalinghe di Coppa Italia e Conference League

La Fiorentina, in vista del percorso in Coppa Italia e in Conference League, comunica un’iniziativa per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti delle gare di coppa. Dalle ore 17, infatti, sarà disponibile un pack comprensivo delle prossime due partite: Fiorentina-Lech Poznan, quarto di finale di ritorno di Conference (20 aprile) e Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia (27 aprile). Inoltre, vi è anche una prelazione esclusiva in caso di eventuale semifinale di Conference.

La vendita aprirà dalle ore 17, ma soltanto per chi è in possesso di abbonamento. La vendita libera partirà l’11 aprile. In totale, sono stati messi a disposizione 10mila pack per i tifosi viola.