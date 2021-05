Una posizione tutta da valutare

Per il reparto difensivo della Fiorentina, è tutta da valutare la posizione di Martin Caceres.

L’uruguaiano, così come Franck Ribery in attacco del resto, ha il contratto in scadenza. Resterebbe volentieri ancora una stagione in maglia viola. Ma sulla sua permanenza o meno deciderà Gattuso.

Nelle due stagioni giocate qui a Firenze ha collezionato 56 presenze e messo a segno anche tre gol, uno dei quali, quest’anno, nella trionfale trasferta contro la Juventus.