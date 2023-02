Una prima assoluta per Italiano: la fine delle scelte obbligate e ora può iniziare il bello per la Fiorentina

Una prima volta assoluta in stagione per Vincenzo Italiano: oggi il tecnico della Fiorentina avrà tutta la rosa a disposizione per poter fare le sue scelte preferite. Niente più obblighi, adattamenti o formazioni d’emergenza ed è se non altro il momento ideale perché con la marcia in Europa che andrà avanti, l’alternanza tra Conference e campionato imporrà rotazioni ora decisamente più ampie. Determinante in tal senso il rientro dopo 5 mesi di Sottil: prima convocazione per l’esterno classe ’99 e al suo fianco è tornato anche Brekalo. Entrambi rappresentano un po’ il potenziale inespresso e il possibile surplus di valore da aggiungere ad una squadra fin qui troppo spesso in debito di brio e fantasia. Gli ingredienti per far virare verso l’alto una stagione fin qui buia ci sono tutti.