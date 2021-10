Una promessa mantenuta e una difesa da prendere in mano

Nikola Milenkovic, giunto alla quinta stagione in maglia viola, fa le prove generali da leader della Fiorentina. Dopo l’ultimo anno vissuto all’ombra (oltre che al fianco) dell’ex capitano Pezzella, il giovane serbo quest’estate è stato di poche parole ma ha dimostrato di agire nel concreto (a differenza di un suo connazionale). Così, per quanto il suo destino paresse lontano da Firenze, rimasto stregato dall’idea di calcio proposta da Vincenzo Italiano e coinvolto a pieno titolo nel suo progetto, col contratto in scadenza l’anno prossimo, ha deciso di firmare un rinnovo che lo lega in riva d’Arno fino al 2023.

Il suo esordio in questa stagione è stato impreziosito da una rete all’Olimpico nella prima di campionato contro la Roma. Nelle scorse partite si è mostrato solido e roccioso, senza mai perdere quella sua naturale propensione per il gol (specie in situazioni di calcio da fermo). Milenkovic è un titolare inamovibile per Italiano (uno dei pochi, visto il grande utilizzo del turnover da parte del tecnico gigliato) e sta guidando la difesa con autorevolezza e leadership.

In un’intervista concessa al canale della Fiorentina, dopo aver parlato del suo passato al Partizan e del suo trasferimento a Firenze, ha affermato: “Mi diverto nella nuova Fiorentina di Italiano, io come anche i miei compagni; il mister ha una sua idea di calcio, e noi di conseguenza giochiamo un calcio diverso dagli anni precedenti: siamo contenti di stare andando bene e vogliamo continuare così”. “A Firenze sto bene, adoro girare per il centro della città e visitare le mostre che offre, così come i tifosi, che ci danno una grande carica ed energia, ed è bello che finalmente siano tornati a riempire lo stadio per sostenerci e darci il loro calore”.

Adesso la Fiorentina di serbi ne ha 4, dopo il ritorno dell’ex Nastasic. Milenkovic sembra decisamente il più inserito, viste anche le recenti vicissitudini che hanno riguardato il suo amico e connazionale Dusan Vlahovic, la cui storia del mancato rinnovo fa molto capire anche riguardo al reale attaccamento di Nikola in maglia viola. Sarà lui a dover trascinare la retroguardia della Fiorentina quest’anno: non resta che augurargli il meglio, e sperare di vedere Milenkovic a lungo in maglia viola (chissà, magari con quella famosa fascia al braccio).