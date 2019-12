Una questione da risolvere al più presto

La fase difensiva della Fiorentina, in vista del prosieguo della stagione, andrà sicuramente sistemata. Se con l’avvento iniziale del 3-5-2, Montella aveva trovato una certa solidità subendo solamente otto gol in nove partite, negli ultimi sei incontri Dragowski ha raccolto il pallone in fondo alla rete per ben quattordici volte.

Vista la difficoltà nell’essere pericolosi e nel trovare la via del gol, sarà fondamentale almeno tornare ad avere un equilibrio difensivo prima possibile, perché se la rosa non è tecnicamente da retrocessione, i punti fatti fino ad ora dimostrano che la zona B è lontana solamente tre punti.

Nonostante sia un argomento che abbracci tutta la squadra, la retroguardia deve fare di più: Dragowski dovrà limitare gli errorini; Milenkovic e Pezzella tornare quelli di inizio stagione, freschi ed esplosivi; Caceres, che era partito a razzo, dovrà tornare nelle migliori condizioni. Il supporto di Ceccherini, Ranieri e Venuti è stato davvero minimo, per non parlare del desaparecido Rasmussen. La possibilità che qualcuna delle riserve possa partire nel corso del mercato di gennaio è concreta e, in questo senso, l’innesto di qualche difensore d’esperienza del solito valore dei titolari per alzare il livello del reparto sarebbe assolutamente auspicabile. Nel frattempo, buon lavoro Beppe.