Una raffica di amichevoli da dentro o fuori. Cabral e un doppio salto in avanti o a gennaio…

Una raffica di amichevoli: sono quelle che giocherà la Fiorentina e che saranno una sorta di ulteriore esame per Arthur Cabral. Si parte questo pomeriggio, con la formazione di Italiano impegnata ad Arezzo.

Lo sguardo attento del tecnico sarà rivolto in particolare proprio per Re Artù. L’attaccante brasiliano è chiamato a convincere il tecnico sulle sue qualità, è atteso a un salto in avanti sul piano tattico non solo su quello realizzativo.

E se continuasse a non convincere, si legge su La Nazione, finirebbe sul mercato fin dalla prossima finestra invernale. E se il brasiliano dovesse andarsene, lo dovrà fare in coincidenza con un movimento in entrata che riporti l’equilibrio numerico nel reparto d’attacco.