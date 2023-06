Una riconferma pressoché impossibile

C’è una vera e propria pattuglia di giocatori dati in prestito che sta per tornare alla base. Tra questi, chi spera di rimanere con la Fiorentina è Aleksandr Kokorin, di ritorno dopo l’esperienza a Cipro con l’Aris Limassol.

La Repubblica in edicola stamani conferma quanto scritto diversi giorni fa da Fiorentinanews.com: una sua permanenza in viola è pressoché impossibile.

Il contratto del russo coi gigliati scade nel giugno 2024 e l’obiettivo della società è quello di piazzare il giocatore al miglior offerente: i ciprioti lo rivorrebbero e stanno pensando a un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo ma Kokorin punta a giocare in un campionato più importante, in seconda battuta rispetto al desiderio di rimanere a Firenze.