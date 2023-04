Una roboante Fiorentina rifila una cinquina alla Sampdoria e torna alla vittoria in campionato

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Sampdoria 5-0 (45’+2 Castrovilli, 63′ Dodô, 66′ Duncan, 76′ Kouame, 89′ Terzic)

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini; Dodò (69′ Venuti), Milenkovic, Ranieri, Biraghi (87′ Terzic); Castrovilli (79′ Bianco), Amrabat, Duncan; Gonzalez (69′ Kouame), Jovic, Sottil (79′ Saponara).

90′ Finisce qui senza recupero: la Fiorentina vince 5-0 contro la Sampdoria ultima in classifica.

89′ Ammonito Terzic per essersi tolto la maglia nell’esultanza dopo il gol segnato.

89′ GOOOOL!!!! TERZIC!!!!!!!! Pallone lavorato da Kouame che pesca Jovic in area, il quale nel tentativo di dribblare un avversario serve per Terzic che realizza la cinquina viola.

87′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Biraghi, tocca a Terzic.

85′ Occasione per Saponara che va con il piattone in area, para Ravaglia.

84′ Lancio per Bianco che si trova a tu per tu con Ravaglia, il quale interviene in uscita bassa.

82′ Occasione per Jovic su suggerimento di Kouame, para in tuffo Ravaglia.

81′ Ammonito Kouame per braccio largo su Amione.

79′ Altro doppio cambio per la Fiorentina: escono Sottil e Castrovilli, vanno in campo Saponara e Bianco.

76′ GOOOOL!!!! KOUAME!!!!!!! Amrabat irrompe a centrocampo e serve Kouame che di destro sigla il quarto gol per la Fiorentina!

74′ Triplo cambio nella Sampdoria: escono Gabbiadini, Djuricic e Lammers, tocca a Jesè, Cuisance e Sabiri.

72′ Jovic apre a destra per Kouame, para Ravaglia ma c’era fuorigioco.

69′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodô e Gonzalez, vanno in campo Venuti e Kouame.

66′ GOOOL!!! DUNCAN!!!! 3-0!!! Ripartenza di Jovic che serve il centrocampista al limite per il tiro di sinistro che vale il tris viola

63′ GOOOOL! Dodô!!!!! Jovic riceve il pallone da Ranieri ma calcia su Ravaglia, poi da terra recupera il pallone e lo serve a Dodô che da destra con il sinistro calcia di potenza e sigla il 2-0 per i viola! Primo gol con la maglia della Fiorentina per il terzino brasiliano.

59′ Dopo appena 30 secondi dal suo ingresso in campo si fa subito ammonire Murillo per un fallo di mano.

58′ Cambio in difesa per la Sampdoria: esce Oikonomou, va in campo Murillo.

56′ Fiorentina che stazione continuamente nella metà campo della Sampdoria in questi primi minuti della ripresa.

53′ Sottil prova a scappare sulla destra ma lo contiene Zanoli.

50′ Duncan che serve Gonzalez, l’esterno viola va subito al tiro senza tanta potenza ma Ravaglia para sul suo palo.

47′ Scatto fulminante di Dodô che serve un bel pallone nel mezzo per Castrovilli, ma c’è la chiusura tempestiva di Oikonomou.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+4 Il primo tempo si conclude con il bel gol dell’1-0 siglato nel recupero da Castrovilli.

45’+2 GOOOOL!!! Castrovilli!!!!! Biraghi da calcio d’angolo crossa per il centrocampista viola che va a colpire con il destro, pallone che va prima sul palo e poi va in porta ! 1-0 per la Fiorentina!

45’+1 Prova il tiro a giro Gonzalez, Oikonomou devia di testa.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

42′ Occasione per la Fiorentina con Castrovilli che va al tiro sul primo palo, c’è la parata di Ravaglia a salvare la porta della Samp.

39′ Duncan pesca Gonzalez sul limite dell’area, stop e tiro dell’esterno viola che finisce alto.

36′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo Castrovilli conclude di destro, para e blocca a terra il pallone Ravaglia.

35′ Sottil rientra sul destro e prova il tiro, Zanoli devia in angolo.

34′ Ci prova Duncan con la conclusione di potenza di sinistro, pallone che finisce fuori vicino al secondo palo.

32′ Primo cambio per la Sampdoria: non ce la fa a proseguire Leris per problemi fisici, va in campo Djuricic.

29′ Biraghi ci prova dal destro da fuori senza inquadrare il bersaglio.

28′ Cross teso in area di Augello, interviene Cerofolini neutralizzando l’azione con la complicità di Biraghi.

25′ Partita giocata a ritmi lentissimi da entrambe le parti, con la Fiorentina che non ha ancora velocizzato la manovra di costruzione.

22′ Conclusione di Sottil dai 20 metri, mura il tiro Zanoli.

19′ Castrovilli prova a prolungare di tacco un passaggio per Jovic ma sbaglia totalmente il passaggio.

16′ Ci prova Sottil, ma la sua conclusione di destro termina sul fondo.

15′ Primo tiro in porta della Sampdoria con Leris, pallone che finisce tra i guantoni di Cerofolini.

14′ Fiorentina che prova ad attaccare ricorrendo spesso al lancio lungo, ma in difesa i centrali della Sampdoria fanno buona guardia.

11′ Occasione per la Sampdoria, con la difesa viola che fa confusione su un pallone vagante e Lammers spara alto da buona posizione.

9′ Ci prova Castrovilli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo tiro di destro finisce però alto.

6′ Fase di studio tra le due squadre, anche se non stanno mancando i contrasti di gioco soprattutto a centrocampo.

3′ Calcio di punizione battuto da Augello per la Samp, pallone che finisce sul fondo.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

La Fiorentina torna in campo contro la Sampdoria per il match valevole per la 32esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano rincorre una zona Europa non ben delineata vista la situazione Juventus, li blucerchiati vogliono provare fino alla fine a tentare di raggiungere una salvezza sempre più impossibile. Fischio d’inizio alle ore 18:00 al Franchi di Firenze. Arbitra l’incontro il signor Giua.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con le intervista del pre e post gara, le pagelle e tanto altro. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina.