Una rondine non fa primavera, ma Vlahovic si. Da Aprile meglio di Messi, Mbappe e Osimhen

E’ lui il protagonista, è lui il trascinatore, il goleador, il piccolo grande uomo che si è preso la scena in casa Fiorentina e non solo. Ovviamente stiamo parlando di Dusan Vlahovic che in questo 2021 sta sbriciolando record su record. Dopo la doppietta contro la Lazio e quota 21 reti raggiunta il classifica marcatori, i serbo può vantare una primavera da urlo.

Da Aprile infatti il classe ’00 ha siglato ben 9 reti (Genoa, Atalanta (2), Verona, Juventus, Bologna (2), Lazio (2)). Alle sue spalle nel panorama europeo troviamo un altro giovane protagonista del nostro campionato, Osimhen con 7 centri. Nello stesso periodo Yilmaz (Lille) e Simy hanno gonfiato la rete 6 volte. Immobile, Messi e Mbappe addirittura solo (si fa per dire) in 5 occasioni.