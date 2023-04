Una scadenza improrogabile: A rischio la licenza Uefa per la Fiorentina

Quattro giorni per decidere il futuro della Fiorentina, almeno come campo di gioco. Entro il 30 aprile la società viola dovrà comunicare l’impianto dove giocherà la prossima stagione. Una scadenza questa improrogabile, con la Figc che dovrà poi informare l’Uefa della ’scelta’ fatta dal club di Commisso.

Se non dovesse arrivare la comunicazione, la Fiorentina potrebbe perdere la licenza Uefa, con conseguenze facilmente immaginabili. Lo scoglio da superare è la firma sulla convenzione per l’utilizzo del Franchi tra Palazzo Vecchio e il club, firma che al momento non è ancora arrivata.

Anche su La Nazione si legge il fatto che ci sia un accordo di massima tra le parti. L’ultimo contatto tra l’amministrazione comunale e la Fiorentina risale a sabato scorso.