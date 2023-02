Una scelta dettata da considerazioni tecniche e l’occasione persa dalla Fiorentina sul mercato

Jovic o Cabral contro la Juventus? Nessuno dei due. Alla fine Italiano ha scelto la terza via per completare l’attacco della Fiorentina nell’incontro con la Juventus.

Una decisione questa che non fa altro che confermare un fatto: il serbo e il brasiliano continuano a soffrire e a non convincere.

Su La Nazione si legge che questa scelta del tecnico non è stata dettata da questioni di condizione fisica, ma da una vera e propria considerazione tecnica. E così tornano alla memoria i giorni del mercato quando la Fiorentina pareva concretamente indirizzata nella direzione di portare a Firenze una nuova punta. Occasione che poi non è stata sfruttata dalla dirigenza viola che ha deciso di proseguire con chi in questa squadra già c’era.