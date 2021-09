Una sconfitta che non dovrà portare “pessimismo”…

Come sottolinea Calciomercato.com, la Fiorentina fino ad ora ha vinto le gare alla portata (più quella sorprendente con l’Atalanta) e perso quelle che poteva permettersi di perdere, mostrando in entrambe ottime cose che fanno guardare al futuro con una buona dose di ottimismo.

L’unico pericolo è quello di farsi destabilizzare da una sconfitta, che può rompere il ritmo. Se arrivassero una vittoria a Udine domenica e una sconfitta successivamente contro il Napoli, rientrerebbe tutto nell’ordine naturale dei pronostici. Per ribaltarli, non c’è fretta: la Fiorentina sta crescendo passo passo, e come dice Italiano deve prima di tutto arrivare a quota 40 nel minor tempo possibile.