Una sconfitta che sottolinea una stagione mediocre. Quanto ci sarebbe bisogno del mercato…

Fischi. Si è conclusa così un’amara serata per la Fiorentina di Vincenzo Italiano battuta a domicilio dal Torino per 0-1. Una vittoria che avrebbe potuto riaccendere anche le speranze viola per l’Europa dopo la penalizzazione alla Juventus, ma è apparsa una squadra sfilacciata.

La stagione rimane mediocre e i sogni di Firenze e i fiorentini rimangono lontani nel cassetto. A questa formazione servirebbero rinforzi dal mercato, servirebbero come il pane. La Fiesole urla “meritiamo di più” mentre il Torino esce corsaro dal Franchi dopo un digiuno lungo 47 anni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.