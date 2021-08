Una sconfitta di centimetri e di palle perse e forse perché Milenkovic e Igor hanno il 46 di piedone. Dragowski scellerato e Vlahovic cilecca

Una sconfitta di centimetri e di palle perse per la Fiorentina. Due gol della Roma sono buoni solo perché Milenkovic e Igor hanno, probabilmente, il 46 di piedone. Se poi si perdono palloni come acqua uno scolapasta, per gli avversari diventa fin troppo facile infierire.

In realtà la Fiorentina ha pareggiato con la Roma sul piano del gioco e, forse, le è stata superiore per aggressività. Soprattutto quando ha giocato in inferiorità numerica. Abbiamo visto un atteggiamento dei giocatori viola che non ha precedenti negli ultimi tre campionati.

Dragowski – 2 – Ok immedesimarsi nell’undicesimo giocatore di movimento, ma che senso ha un’uscita scellerata su un avversario a 25 metri dalla porta che va verso il calcio d’angolo?

Vlahovic – 5 – E’ lui che involontariamente lancia Abraham nell’azione che porta al gol giallorosso. Cilecca la girata di sinistro con la quale avrebbe potuto rimediare. Ibanez lo mortifica. Ancora imballato.

