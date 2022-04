Una sconfitta sanguinosa per la Fiorentina, la Samp torna sotto e ora play-off in ballo nello scontro diretto. Risultati e classifica Primavera

Una sconfitta che non ci voleva per la Fiorentina, che sta chiudendo un po’ a fatica la sua regular season, per il momento sempre al quinto posto ma con la Juve che dovrà recuperare due gare e soprattutto la Sampdoria, settima, che risale a -2. Per la squadra viola diventa cruciale quindi lo scontro diretto di sabato prossimo al ‘Bozzi’, quando arriveranno proprio i blucerchiati: non dimentichiamo poi che all’ultima, la squadra di Aquilani affronterà la Roma e arrivarci con il sesto e ultimo post play-off ancora in ballo sarebbe molto complicato.

Empoli-Milan 3-1

Inter-Spal 3-1

Juventus-Torino 4-1

Sampdoria-Lecce 1-0

Bologna-Fiorentina 1-0

Napoli-Genoa 1-1

Pescara-Sassuolo

Atalanta-Verona

Roma-Cagliari

Classifica: Roma*, Inter 62, Atalanta* 57, Cagliari** 55, Fiorentina 51, Juventus** 50, Sampdoria 49, Bologna 45, Sassuolo* 44, Empoli* 42, Torino, Napoli 40, Verona*, Milan 39, Lecce, Genoa 37, Spal 23, Pescara 15.