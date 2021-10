Una separazione programmata e un’occasione da non fallire per la Fiorentina: a giugno l’affare Berardi sarà tutta un’altra storia

Per un Vlahovic che non rinnoverà in casa Fiorentina, c’è un Berardi che invece ha già sbrigato da tempo la questione contratto con il Sassuolo. L’attaccante infatti è legato alla causa neroverde fino al 2024, ragion per cui da quelle parti si sta ancora relativamente tranquilli.

La durata del contratto non garantisce però la permanenza del giocatore, desideroso di provare nuove esperienze come lasciato trapelare proprio da lui stesso. Il Sassuolo lo sa, e come riporta TMW si prepara a salutare Berardi nel prossimo mercato estivo. Un addio che, in un certo senso, sarebbe vantaggioso per tutti. Per i neroverdi, che avrebbero l’ultima occasione di monetizzare, e per il giocatore, perché a 28 anni i treni in arrivo potrebbero essere gli ultimi.

Vedremo dunque se la Fiorentina, in assoluto la più vicina al giocatore nello scorso mercato, tornerà alla carica per lui. Difficile che accada a gennaio, più probabile a giugno (magari pianificando già da ora…) quando le esigenze del Sassuolo saranno ridimensionate. E soprattutto, quando non si potrà più fare a meno di ignorare la volontà del giocatore.