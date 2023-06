I giocatori della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez, si sono concessi una serata da tifosi del River Plate, vecchia squadra di entrambi.

I due erano presenti allo stadio Monumental di Buenos Aires, alla partita di Copa Libertadores tra il River e i boliviani del The Strongest (per la cronaca hanno vinto gli argentini per 2-0).

Non sono mancati momenti dedicati alle foto di rito e documentazioni social della serata.