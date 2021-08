Una settimana di fuoco per tutti: tra campo e decisioni importanti per il mercato

Una settimana all’esordio della Fiorentina in campionato. Dopo la vittoria sul Cosenza in Coppa Italia, per la squadra di Italiano cominciano gli impegni importanti, subito ad alto coefficiente di difficoltà. Ad aspettare la Viola c’è infatti la Roma, tra le protagoniste di questo calciomercato sia in entrata che in uscita.

E sarà una settimana importante non solo per l’esordio contro i giallorossi, ma anche proprio per il mercato. Saranno sette giorni in cui si capirà chiaramente il futuro di giocatori come Lirola, Milenkovic, Pezzella, Callejon e Kouame e avere tempo poi, in caso di cessioni, di sostituirli negli ultimi 10 giorni di mercato.

Una settimana di fuoco, sia sul campo che tra le scrivanie dei dirigenti viola.