Una spinta in più per la Fiorentina: la Curva Fiesole annuncia la coreografia contro la Juventus

Come di consueto quando la Juventus arriva al Franchi, la Curva Fiesole riserverà un’accoglienza speciale ai calciatori della Fiorentina. Anche domani, infatti, verrà realizzata una coreografia che prenderà forma in curva durante l’ingresso in campo delle squadre.

Un modo per caricare ancora di più la squadra, per una sfida dall’importanza fondamentale. In palio non c’è una finale di Coppa Italia o la qualificazione in Europa come l’anno scorso, ma dopo la sconfitta di Udine e le critiche di questi giorni sarà fondamentale per la Fiorentina fare una grande prestazione e cercare di portare a casa il risultato.