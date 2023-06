Una squadra con ambizioni europee non può prescindere da un bomber. Cabral il ‘sacrificato’, la complicata situazione di Jovic

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è consapevole che una squadra che abbia ambizioni europee non possa prescindere da attaccanti in grado di andare in doppia cifra anche in campionato.

Su La Repubblica in edicola stamani, si legge che Arthur Cabral potrebbe essere il sacrificato di fronte a una buona offerta ed ha più mercato di Luka Jovic la cui cessione sarebbe complicata anche da un punto di vista economico e contrattuale.

In caso di addio del brasiliano piacciono M’Bala Nzola, pupillo di Italiano anche per come interpreta il ruolo giocando per la squadra, e Boulaye Dia della Salernitana.